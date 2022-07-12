Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM Специалисты исследовали водоёмы в Ростовской области и выявили самые грязные из них. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

С мая 2022 года было отобрано и исследовано более 250 проб воды на микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. По микробиологическим показателям забраковано около 35% проб воды.

Самыми грязными считаются водоёмы, расположенные в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.

При этом возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в донских водоёмах не найдено.