Роспотребнадзор выявил самые грязные водоёмы в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 12 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Специалисты исследовали водоёмы в Ростовской области и выявили самые грязные из них. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Река Дон
С мая 2022 года было отобрано и исследовано более 250 проб воды на микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. По микробиологическим показателям забраковано около 35% проб воды.
Самыми грязными считаются водоёмы, расположенные в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.
При этом возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в донских водоёмах не найдено.