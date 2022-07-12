Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Военно-спортивный форум на территории выставочного центра общественного объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге соберёт 22 июля интересующихся военным делом. О том, что ожидает участников, организаторы рассказали на странице мероприятия.

Экспозиция объединения «Ленрезерв» Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Феодосийская улица примет масштабное молодёжное событие. На форуме будут представлены ведущие военные учебные заведения Петербурга, боевая техника, стрелковое вооружение, средства связи и экипировка военнослужащих.

Кроме этого пройдут и деловые встречи. На пленарных заседаниях и сессиях обсудят актуальные вопросы, например, перспективы развития физической культуры и спорта, патриотического воспитания. Зоны активности позволят участникам переключиться и попробовать себя в рукопашном бою и в других соревнованиях.

Напомним, что ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Парламентарии поддержали идею введения в школах курсов начальной военной подготовки.

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