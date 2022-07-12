Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Военно-спортивный форум на территории выставочного центра общественного объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге соберёт 22 июля интересующихся военным делом. О том, что ожидает участников, организаторы рассказали на странице мероприятия.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Экспозиция объединения «Ленрезерв»

Феодосийская улица примет масштабное молодёжное событие. На форуме будут представлены ведущие военные учебные заведения Петербурга, боевая техника, стрелковое вооружение, средства связи и экипировка военнослужащих.

Кроме этого пройдут и деловые встречи. На пленарных заседаниях и сессиях обсудят актуальные вопросы, например, перспективы развития физической культуры и спорта, патриотического воспитания. Зоны активности позволят участникам переключиться и попробовать себя в рукопашном бою и в других соревнованиях.

Напомним, что ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Парламентарии поддержали идею введения в школах курсов начальной военной подготовки.

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