Москва, , 15:17 — REGNUM Основной причиной того, что в России в мае–июне 2022 года почти на 40% упал интерес населения к долларам и евро, стало смягчение валютных ограничений после стресса марта 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Основной причиной падения спроса на доллары и евро стало смягчение валютных ограничений после периода стресса марта 2022, когда жители РФ пытались вывести инвалюту с банковских счетов или продать при рекордно высоких значениях курса, — сказала она. — Падение интереса жителей РФ к иностранным валютам в мае–июне 2022 года можно отнести также к стабилизации валютного курса рубля по отношению к иностранным валютам, а потом и вовсе его укрепления до максимумов в 50,5 рублей за доллар США, наблюдавшихся в июне 2022 впервые с 2015 года».

Как отметила Степанова, стремительно девальвирующиеся доллар и евро были не интересны жителям РФ, так как традиционно спрос на иностранную валюту в качестве защитного и сберегательного актива у населения возобновляется с ростом ее курса.

«Та же часть населения, у кого была на руках иностранная валюта, продолжали ее хранить на протяжении падения ее курса в мае–июне, рассчитывая на последующее укрепление», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во время торгов на Московской бирже курс доллара США снизился ниже отметки в 58 рублей.

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