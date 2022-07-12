Москва, , 15:16 — REGNUM Банк России на ближайшем заседании в июле 2022 года может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После резкого повышения ключевой ставки 28 февраля до 20% годовых с целью предотвращения массового оттока денежных средств из банковской системы на фоне паники Банк России проводит ее поэтапное снижение для обеспечения нормального функционирования российской экономики в целом. За прошедшие четыре месяца ставка понижалась четыре раза и достигла 9,5%, что соответствует величине ставки до ее повышения, — напомнил Марков. — После последнего изменения размера ключевой ставки представители Банка России заявляли, что видят потенциал для ее дальнейшего понижения. С одной стороны, это логично, чтобы сделать кредиты более доступными и выгодными для предприятий реального сектора экономики, что необходимо для обеспечения дальнейшего развития российской экономики».

С другой стороны, как отметил Марков, в настоящее время уровень инфляции более чем в 1,5 раза выше, чем в феврале, когда Банк России вынужден был увеличить размер ключевой ставки.

«Учитывая тот факт, что темпы официальной инфляции в последнее время стали снижаться, то Банк России на ближайшем заседании в июле может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки, чтобы показать участникам финансового рынка направление движения экономических показателей. Однако он сделает это более осторожно, чем в предыдущие разы, и снижение может составить 0,5-1%», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил, что ключевую ставку Банка России следует снижать для оживления экономики РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме видят возможность для снижения ключевой ставки ЦБ до 7%