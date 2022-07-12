Москва, 12 июля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Банк России на ближайшем заседании в июле 2022 года может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«После резкого повышения ключевой ставки 28 февраля до 20% годовых с целью предотвращения массового оттока денежных средств из банковской системы на фоне паники Банк России проводит ее поэтапное снижение для обеспечения нормального функционирования российской экономики в целом. За прошедшие четыре месяца ставка понижалась четыре раза и достигла 9,5%, что соответствует величине ставки до ее повышения, — напомнил Марков. — После последнего изменения размера ключевой ставки представители Банка России заявляли, что видят потенциал для ее дальнейшего понижения. С одной стороны, это логично, чтобы сделать кредиты более доступными и выгодными для предприятий реального сектора экономики, что необходимо для обеспечения дальнейшего развития российской экономики».

С другой стороны, как отметил Марков, в настоящее время уровень инфляции более чем в 1,5 раза выше, чем в феврале, когда Банк России вынужден был увеличить размер ключевой ставки.

«Учитывая тот факт, что темпы официальной инфляции в последнее время стали снижаться, то Банк России на ближайшем заседании в июле может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки, чтобы показать участникам финансового рынка направление движения экономических показателей. Однако он сделает это более осторожно, чем в предыдущие разы, и снижение может составить 0,5-1%», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил, что ключевую ставку Банка России следует снижать для оживления экономики РФ.