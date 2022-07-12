Рязань, 12 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки 16 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 122 760 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 118 731 житель, скончались от осложнений при инфекции 3 414 человек.

За сутки в регионе направлены в ковид-госпитали 14 новых пациентов.