Берлин, , 15:14 — REGNUM Преодолеть энергетический кризис страны Европейского союза смогут только сообща. Об этом на пресс-конференции по время визита в Австрию заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что европейские страны не беззащитны перед лицом происходящего.

«Мы всегда можем принимать контрмеры, и мы сделали это в последние полгода. В этом смысле мы подготовились к различным сценариям, какими бы сложными они ни были», — указал Хабек.

Он подчеркнул, что экономический кризис в Австрии не оставит Германию незатронутой, а экономический кризис в ФРГ нанесёт урон Евросоюзу.

«Европейское сотрудничество, которое в последние месяцы сделало нас в неожиданно сильными, имеет центральное значение. Ни одна страна не является достаточно сильной, чтобы в одиночку пройти через эту ситуацию», — цитирует РИА Новости вице-канцлера.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что санкции, которые ЕС ввёл против России, могут привести к тому результату, на который рассчитывают в Брюсселе, но только ценой общей рецессии в мировой экономике.

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