Тюмень, , 15:13 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 12 июля за сутки госпитализировали девять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки на Ямале 14 человек. Заразились коронавирусом девять ямальцев — на одного больше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 12 июля зарегистрировано 137 339 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 083 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).

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