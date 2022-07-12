Москва, , 15:09 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили высокоточными ракетами «Искандер» американские установки противокорабельных ракет Harpoon киевских боевиков в Одесской области. Об этом 12 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ударами российских высокоточных ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики было уничтожено 180 боевиков и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава городской администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что в восточной части полуострова Крым были проведены учебные стрельбы средств противовоздушной обороны (ПВО) по защите стратегически важных объектов.