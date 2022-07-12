Зимовниковский район, Ростовская область, 12 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Ростовской области Зимовниковский районный суд вынес приговор в отношении матери троих детей, погибших при пожаре в жилом доме. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 12 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Женщина вышла из дома, чтобы встретить своего сожителя. Во время её отсутствия в квартире произошло возгорание горючих материалов, расположенных в зоне очага пожара в результате теплового воздействия, возникшего по причине аварийного пожароопасного режима работы электропроводки или электрооборудования», — уточняется в материалах уголовного дела.

Дело было рассмотрено в особом порядке. Женщина свою вину полностью признала.

Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.

ИА REGNUM напоминает, что трагедия произошла в октябре 2021 года на хуторе Байков. Тела двоих детей, трёх и шести лет, спасатели обнаружили после тушения пожара. Ещё один четырёхлетний ребёнок скончался по пути в больницу.