Владикавказ, 12 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В администрации главы Северной Осетии Сергея Меняйло не подтвердили получение им контузии во время нахождения в Донбассе. В настоящее время он возвращается домой, сообщила его пресс-секретарь Ольга Дзгоева.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Меняйло

Ранее сам Меняйло разместил видео в своем Telegram-канале, на котором он в военном обмундировании в окружении бойцов из Северной Осетии поздравляет своих земляков с национальным праздником осетин — Днем Хетага.

«Вместе с бойцами добровольческого батальона «Алания» встречаем один из главных наших национальных праздников на передовой», — подписал видео Меняйло.

Позже в соцсетях появилась информация о якобы полученной Сергеем Меняйло контузии. Находясь на передовой, руководитель региона принимал участие в столкновении с диверсионно-разведывательной группой, получил контузию и был госпитализирован, писал ряд телеграм-каналов.