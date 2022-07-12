Тегеран, 12 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Утверждения США о возможной передаче иранских беспилотников России опроверг официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани на пресс-конференции 12 июля.

Wetron.com.cn Беспилотник

По его словам, история сотрудничества России и Ирана в области современных технологий восходит к довоенному периоду на Украине.

«Особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось», — приводятся слова Канаани в Telegram-канале МИД Ирана.

Он добавил, что позиция Ирана в отношении ситуации на Украине ясна и многократно заявлялась. Дипломат подчеркнул, что США и Европа годами превращали страны-оккупанты и страны-агрессоры в склад своего смертоносного оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готов передать России беспилотные летательные аппараты, в том числе и те, что способны нести вооружения.