Париж, 12 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Французские органы здравоохранения подтверждают «существование связи между риском колоректального рака и воздействием нитратов», в частности, через переработанное мясо, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSES) рекомендует снизить воздействие нитратов на население с помощью упреждающих мер путем ограничения воздействия через продукты питания.

Напомним, в 2015 году международное агентство по изучению рака классифицировало обработанное мясо, включая мясные деликатесы, как канцерогенное (категория 1). Это будет способствовать, среди прочего, колоректальному раку, от которого во Франции умирает почти 18 000 человек в год.