Рабат, , 15:06 — REGNUM Правительство Марокко начало реализацию программы «Примирение», направленной на возвращение в страну боевиков, воевавших на Ближнем Востоке. Об этом 12 июля сообщает Hespress.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно указу короля Марокко Мохаммеда VI, по делам об экстремизме и терроризме были помилованы 11 человек. Ранее они приняли участие в программе «Примирение», публично отказавшись от радикальной идеологии.

Как заявил Hespress один из кураторов программы «Примирение» Мустафа Раззази, многие уроженцы Марокко изъявили желание урегулировать свой правовой статус и ожидают нового указа о помиловании.