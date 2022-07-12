Посёлок городского типа Лиман, Астраханская область, 12 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Астраханской области бывшую начальницу управления имуществом и земельными ресурсами администрации Лиманского района признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Чиновница знала о наличии у местной жительницы законного права на однократное получение в аренду земельного участка для строительства и подготовила заявление от её имени о предоставлении ей участка без проведения торгов. Был подготовлен договор купли-продажи и передан на подпись главе муниципального образования, после чего участок был отчужден в частную собственность.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.