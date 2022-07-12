Сеул, , 15:00 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 342 человека. Об этом 12 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 12 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 072 986 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 472 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 636 702 человека. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 2679 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 392 548 человек.

Среди лиц старше 60 лет четвертую дозу вакцины получили 15 118 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 4 542 972 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 37 360 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 561 861.

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