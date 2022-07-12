Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Начата доследственная проверка по факту смертельного ДТП на федеральной трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили 12 июля ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ДТП произошло 12 июля около 12:00 мск на 44 км трассы «Санкт-Петербург — Псков». Водитель маршрутного такси «Санкт-Петербург — Луга» по неустановленной причине не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником.

«В результате ДТП водитель скончался на месте. По предварительным данным, 12 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в Главке МВД.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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