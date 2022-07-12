Керчь, Крым, 12 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В восточной части полуострова Крым были проведены учебные стрельбы средств противовоздушной обороны (ПВО) по защите стратегически важных объектов. Об этом 12 июля сообщил глава городской администрации Керчи Святослав Брусаков в своём телеграм-канале.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Громкие хлопки, которые слышны были сегодня над городом, — результат учебных стрельб средств ПВО. Тренировка проводилась в штатном режиме», — написал он в своём сообщении.

Также Брусаков указал, что в ходе стрельб расчёты ПВО показали выучку при защите стратегически важных объектов, и подчеркнул, что полуостров находится под надёжной защитой. В то же время градоначальник призвал жителей Керчи не паниковать по поводу учений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населенные пункты Широкая Балка, Горловка, Пантелеймоновка и город Донецк в ДНР.