Пекин, 12 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Роботы-рыбы, «поедающие» микропластик, могут однажды очистить загрязненный мировой океан, считает группа китайских ученых из Сычуаньского университета на юго-западе Китая. Об этом 12 июля сообщает агентство Reuters.

Загрязнение океана

Мягкие на ощупь и размером всего 1,3 сантиметра, разработанные в университете роборыбы уже умеют всасывать микропластик в неглубокой воде.

По словам участницы проекта Ван Юянь, цель их команды — усовершенствовать роботов так, чтобы они смогли собирать микропластик на большей глубине и передавать информацию для анализа загрязнения морской среды в режиме реального времени.

«Мы разработали такого легкого миниатюрного робота, — объясняет Ван. — Его можно использовать во многих областях, например в биомедицине или в опасных операциях. Это такой маленький робот, который может быть локализован в определенной части тела, чтобы помочь устранить какое-либо заболевание».

Черная роборыба реагирует на свет, что помогает ей двигать плавниками и корпусом. Ученые могут управлять ею с помощью света, чтобы избежать столкновений с другими объектами. Если ее случайно проглотят рыбы, она переварится без вреда, так как сделана из биосовместимого полиуретана.

Рыба способна поглощать загрязняющие вещества и восстанавливаться при повреждении. Она проплывает до 2,76 длины тела в секунду — это быстрее, чем большинство искусственных мягких роботов.

«Главным образом мы работаем над сбором [микропластика]. Это как робот для отбора проб, и его можно использовать многократно», — сказала Ван.