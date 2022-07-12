Новосибирск, , 14:54 — REGNUM Основной темой Международного форума технологического развития «Технопром», который пройдёт в Новосибирске с 23 по 26 августа, станет технологический суверенитет и устойчивое развитие России. Все мероприятия будут содержательно направлены на решение конкретных задач. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета форума.

На «Технопроме» в Новосибисрке Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В текущих условиях президентом поставлена цель достичь технологического суверенитета и обеспечить экономическую безопасность России. Все мероприятия форума, а их в этом году более 150, будут содержательно направлены на решение конкретных задач для её достижения, — сказал Чернышенко. — Участникам важно будет показать готовые продукты и решения, успешные примеры взаимодействия науки и бизнеса, итоги научных разработок и исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития, на которые были выданы гранты правительства. И конечно, форум станет знаковым событием стартовавшего Десятилетия науки и технологий, рассчитываем на активное участие молодых людей из научно-производственной сферы и бизнеса».

Он напомнил, что в марте «Технопром» получил официальный статус ежегодного научного форума.

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