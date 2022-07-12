Новосибирск, 12 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Основной темой Международного форума технологического развития «Технопром», который пройдёт в Новосибирске с 23 по 26 августа, станет технологический суверенитет и устойчивое развитие России. Все мероприятия будут содержательно направлены на решение конкретных задач. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета форума.

Анна Алябьева ИА REGNUM На «Технопроме» в Новосибисрке

«В текущих условиях президентом поставлена цель достичь технологического суверенитета и обеспечить экономическую безопасность России. Все мероприятия форума, а их в этом году более 150, будут содержательно направлены на решение конкретных задач для её достижения, — сказал Чернышенко. — Участникам важно будет показать готовые продукты и решения, успешные примеры взаимодействия науки и бизнеса, итоги научных разработок и исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития, на которые были выданы гранты правительства. И конечно, форум станет знаковым событием стартовавшего Десятилетия науки и технологий, рассчитываем на активное участие молодых людей из научно-производственной сферы и бизнеса».

Он напомнил, что в марте «Технопром» получил официальный статус ежегодного научного форума.

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