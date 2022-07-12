Джакарта, , 14:50 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал все слои общества вернуться к ношению масок, несмотря на то, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число положительных случаев в Индонезии находится на безопасном уровне, сообщает Antara.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент обратился с призывом снова надеть маски. Поскольку сейчас число случаев возросло, нам лучше быть бдительными», — заявил Буди Гунади Садикин.

Согласно стандарту ВОЗ, уровень заболеваемости в Индонезии изменится, если число положительных случаев достигнет 7800 случаев в день. В целом за сутки в Индонезии обнаруживают 2000-3000 случаев заражения коронавирусом.