Майкоп, 12 июля 2022, 14:48 — REGNUM Сельхозпроизводителям Адыгеи, чьи хозяйства повреждены в результате стихийных погодных явлений, произошедших 10 июля, будет оказана помощь со стороны властей региона. Поручение организовать меры поддержки дал глава республики Мурат Кумпилов.

Град
Град

По данным минсельхоза Адыгеи, от ливней с градом и шквалистым ветром пострадали тепличное хозяйство в поселке Совхозный, в котором повреждены около 2 тыс. кв. м теплиц, а также 30 га посевов подсолнечника и 53 га яблоневых садов. По поручению Кумпилова в настоящее время проводится обследование с целью уточнения размера ущерба.

Как сообщалось, вечером 10 июля в ряде населенных пунктов Майкопского района и в городе Майкопе выпал крупный град диаметром до 20 мм. Из-за стихии без света остались около 9 тыс. человек, повреждены кровли 117 домов, произошли подтопления 29 домовладений, повалены деревья.

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