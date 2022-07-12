Майкоп, 12 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Сельхозпроизводителям Адыгеи, чьи хозяйства повреждены в результате стихийных погодных явлений, произошедших 10 июля, будет оказана помощь со стороны властей региона. Поручение организовать меры поддержки дал глава республики Мурат Кумпилов.

Град

По данным минсельхоза Адыгеи, от ливней с градом и шквалистым ветром пострадали тепличное хозяйство в поселке Совхозный, в котором повреждены около 2 тыс. кв. м теплиц, а также 30 га посевов подсолнечника и 53 га яблоневых садов. По поручению Кумпилова в настоящее время проводится обследование с целью уточнения размера ущерба.

Как сообщалось, вечером 10 июля в ряде населенных пунктов Майкопского района и в городе Майкопе выпал крупный град диаметром до 20 мм. Из-за стихии без света остались около 9 тыс. человек, повреждены кровли 117 домов, произошли подтопления 29 домовладений, повалены деревья.