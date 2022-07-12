Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM В тренерский штаб санкт-петербургского хоккейного клуба СКА вошёл главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба клуба.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Также в тренерский штаб вошёл Евгений Корешков, который выиграл два Кубка Гагарина, будучи помощником главного тренера ЦСКА.

Кроме того, бывший наставник сборной России Валерий Брагин переведён на должность советника главного тренера СКА.

Напомним, в январе главным тренером СКА стал Роман Ротенберг.

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