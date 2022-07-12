Москва, , 14:47 — REGNUM Уровень инфляции в Китае всё еще остается некритичным для экономики КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рост инфляции в Китае вызван общими для мировой экономики факторами: продолжающийся разрыв поставок из-за локдауна, рост цен на энергоресурсы и продукты питания. Кризис КНР не грозит, а рост цен для китайских экономических властей не является первостепенной задачей, поскольку уровень инфляции не критичен», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что правительство Китая сумеет урегулировать рост потребительских цен, который ускорился до максимума с июля 2020 года.

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