Волгоград, , 14:48 — REGNUM Пляж в акватории острова Сарпинского начали готовить к открытию в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе администрации города.

Водолаз Mil.ru

Начать работы по подготовке прибрежной территории позволило сокращение до нормативных показателей уровня сброса воды на Волжской ГЭС. Водолазы муниципальной службы спасения обследуют акваторию острова Сарпинского, очистят дно Волги от посторонних предметов, осколков, веток и мусора.

Специалисты отобрали пробы воды и почвы, в зависимости от заключения санитарно-эпидемиологической службы будет определен статус площадки.

В Волгограде официально работает только один пляж — в середине июня открыли зону отдыха в Красноармейском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в регионе утонули 15 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На волгоградских водоёмах с начала лета утонули 15 человек