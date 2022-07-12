Энергодар, Украина, , 14:46 — REGNUM Украинские военные нанесли удары по жилому району в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом 13 июля сообщили в военно-гражданской администрации города.

Дрон U.S. Air Force

Известно, что ВСУ использрвали для этих целей беспилотник-камикадзе, пишет РИА Новости. Информация о жертвах в настоящее время уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля украинские боевики два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских боевиков нанесли удар по зданию возле Запорожской АЭС в городе Энергодаре. Атака украинских дронов была зафиксирована в 00:26 мск. Два ударных БПЛА сбросили две мины калибром 120 мм на здание возле Запорожской АЭС. В результате удара были повреждены остекление и кровля. Пострадавших в результате ЧП нет.

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Напомним, по данным Минобороны России, с начала проведения специальной операции на Украине российские военные уничтожили 1513 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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