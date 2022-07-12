София, 12 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Болгарское государственное предприятия «Почта Болгарии» («ПБ») объявила о полном возобновлении практики отправки посылок в Российскую Федерацию и Белоруссию. Об этом 12 июля сообщает софийский информационный портал News. bg.

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Согласно официальной информации, новые правила вступили в действие с 12:00 по местному времени 12 июля.

«Почтовые структуры не должны заниматься политикой, наша цель — предоставлять клиентам качественные услуги», — говорится в заявлении «ПБ».

Предполагается, что в ближайшее время указанное предприятие восстановит работу терминалов по переводу денежных средств между тремя государствами.

Напомним, 25 февраля текущего года Болгария под давлением ЕС приостановила почтовое сообщение с Москвой и Минском.