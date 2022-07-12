Тюмень, , 14:45 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 14 выздоровевших и четверо госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 12 июля региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 12 июля коронавирус выявили у 12 тюменцев. Это на три человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 июля коронавирус выявили у 192 318 человек, выздоровели 187 752 пациента, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).

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