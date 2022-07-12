Хартум, , 14:49 — REGNUM Представители суданских «Комитетов сопротивления» военному правительству страны объявили о подготовке нового марша протеста. Об этом 12 июля сообщает Al-Hadath.

Протесты в Судане M.Saleh

По данным журналистов, лидеры оппозиции опубликовали заявление, в котором анонсировали участие двух миллионов своих сторонников в демонстрации.

Оппозиционеры также опубликовали список требований к властям страны: вернуть армию на ее естественное место защиты страны и оставить управление страной гражданским лицам.

Организаторы протеста также обвинили военное правительство страны в разгоне серии мирных сидячих протестов 8 и 9 июля. В результате разгона пострадали десятки человек.