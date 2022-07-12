Салехард, , 15:30 — REGNUM Арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл» пройдёт 21 августа на Ямале в посёлке Харп. Это третий этап масштабного ямальского проекта по экстремальному многоборью «Северный характер». Об этом сообщает пресс-служба Ямало-Ненецкого автономного округа.

На Ямале стартовала регистрация на участие в арктическом экстремальном забеге «Северный характер. Трейл» Yanao.ru

Маршрут на территории Полярного Урала от посёлка Харп до горы Жёлтой наполнен естественными природными препятствиями.

В состав команды должно входить четыре человека — двое мужчин и двое женщин. В забеге смогут принять участие все желающие в возрасте от 18 лет.

Также указывается, что все участники получат медаль финишера. Победили и призёры будут награждены медалями, кубками и денежными призами: победители получат вознаграждение в 90 тыс. рублей, серебряные призеры — 75 тыс. рублей, бронзовые — 60 тыс. рублей.

Напомним, что первый этап — забег «Стальной характер. Холод» — завершился 16 апреля в Ноябрьске. Второй этап — арктический экстремальный забег «Северный характер. Лето» прошел 26 июня в Новом Уренгое, четвертый — «Северный характер» пройдет 17 сентября в Салехарде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что окружной полумарафон «Бегу по Арктике» пройдёт 23 июля в окрестностях Анадыря. Дистанция длиной 21 километр пройдет в сопровождении вездеходов и квадроциклов для обеспечения безопасности участников.

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