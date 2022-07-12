Омск, 12 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Омской области днём 13 июля ожидается +25…+30 °С, местами до +20 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, ночью 13 июля в регионе существенных осадков не ожидается. Днём местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Днём в Омской области ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Тувы предупредили ливнях и усилении ветра.

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