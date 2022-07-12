Москва, 12 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Во время торгов на Московской бирже курс американского доллара опустился ниже отметки в 58 рублей за одну единицу валюты США. Это 12 июля следует из данных торгов.

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Согласно информации торговой площадки, по состоянию на 14:26 мск за доллар США давали 57,96 рубля. В то же время, стоимость евро на это время составляла 58,20 рубля за единицу валюты Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе торгов на Московской бирже курсы евро и доллара США по отношению к российскому рублю сравнялись.