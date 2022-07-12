Москва, , 14:40 — REGNUM Жителей РФ ждет несущественный рост цен на бытовую технику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Павел Трифонов.

Рост цен QuoteInspector

«За последний месяц с российского рынка ушли или приостановили свои поставки такие крупные европейские и азиатские бренды бытовой техники, как Bosch, Siemens, LG Electronics, чем спровоцировали ажиотаж у покупателей, — сказал Трифонов. — Рост цен на крупную бытовую технику будет продолжаться и дальше, но не будет существенным (более 15-20%) в виду падения реальных располагаемых доходов у населения и иных неблагоприятных экономических факторов».

По его словам, важными факторами сдерживания роста цен станут постепенное приведения в состояние баланса рынка логистических услуг и поставок продукции из Турции и стран Юго-Восточной Азии (70% импорта с азиатского направления) и налаживание системы параллельного импорта крупнейшими операторами розничной торговли в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трифонов рассказал, какие сектора в РФ острее прочих почувствуют на себе уход из страны компании Electrolux.

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