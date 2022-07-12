Москва, , 14:39 — REGNUM Уход из России компании Electrolux окажется особенно чувствителен для сектора общественного питания и гостиничного бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Павел Трифонов.

Electrolux (сс) P.poschadel

«Емкость рынка крупной бытовой техники в России по итогам 2021 года составляла порядка 0,4 трлн рублей. Главными составляющими этого рынка являются стиральные машины и холодильники, которые по своей сути исполняют роль предметов первой необходимости для ведения быта. Тройка лидеров рынка по продажам холодильников и стиральных машин в России являются следующие компании: Samsung (Южная Корея), LG (Южная Корея), Bosch (Германия). Ни в одной из данных категорий Electrolux не занимала лидирующей позиции, — сказал Трифонов. — Доля компании Electrolux, присутствующей в основном в ценовых сегментах «средний+» и «премиум», не превышали в среднем 5% по вышеуказанным продуктовым направлениям».

По его словам, для профессионального рынка, представленного сегментом HORECA (сектора общественного питания и гостиничного бизнеса), профессиональная техника Electrolux играла существенную роль, и ее уход станет более ощутимым, чем на рынке домохозяйств.

«Electrolux выпускает бытовую технику для ресторанов, баров, гостиниц и прачечных под брендами Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka. В отличие от ее основных конкурентов (Samsung, LG, Bosch), производственные мощности на территории России у компании отсутствовали, и для нее уход будет более «мягким» в экономическом плане», — сказал Трифонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что до сентября 2022 года ретейлеры в РФ попытаются разогнать цены на бытовую технику таких марок, как Electrolux, AEG и Zanussi.

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