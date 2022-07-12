Тюмень, 12 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 12 июля с COVID-19 госпитализировали девять человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

За сутки на 12 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 17 человек. Выявили 20 заражённых, на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Ханты-Мансийский район — шесть случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 12 июля лабораторно подтверждено 211 559 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 763 человека, скончались 2556 (ни одного человека за сутки).