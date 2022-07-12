Москва, , 14:38 — REGNUM Надёжное прохождение осенне-зимнего периода — одна из главных задач для Россетей. Об этом 12 июля заявил генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин Пресс-служба группы компаний «Россети»

«Всё это, вся подготовка, все эти мероприятия позволили нам минимизировать те неблагоприятные последствия, те негативные последствия особо опасных природных явлений, которые в осенне-зимний период и являются основными причинами массовых отключений», — заявил Рюмин.

«Если говорить по регионам, то большое количество массовых отключений было на Северном Кавказе. В частности, Республика Дагестан: около 20% всех массовых отключений на территории России было зафиксировано в Республике Дагестан. Также последние годы мы видим увеличение массовых отключений в таких регионах, как Псковская область, Тверская область, Архангельская, Республика Карелия, Новгородская область», — указал он.