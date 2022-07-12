Лос-Анджелес, США, 12 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Американский актёр Микки Рурк считает, что его коллега Том Круз «не имеет значения в этом мире». Об этом 12 июня пишет Hollywood Life.

Цитата из к/ф «Рестлер». Реж. Даррен Аронофски. 2008. США — Франция Микки Рурк

Рурк также высказал своё отношение к недавнему фильму с Крузом в главной роли «Топ Ган: Мэверик», который является сиквелом «Лучшего стрелка» 1986 года. «Этот парень делает одно и то же 35 лет… Я не уважаю это», — высказался Рурк.

ИА REGNUM напоминает, что картина «Топ Ган: Мэверик» вышла в мировой прокат в мае 2022 года. Картина заработала более $1 млрд, став самой кассовой в фильмографии Тома Круза.