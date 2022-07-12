Лондон, , 14:35 — REGNUM Отказавшийся бороться за пост премьер-министра Великобритании глава минтранса Соединённого Королевства Грант Шаппс поддержал кандидатуру бывшего главы министерства финансов Риши Сунака на эту должность.

Риши Сунак UK Government

«Большое спасибо моей команде за помощь с моим выдвижением на роль лидера в кратчайшие сроки. Среди многих прекрасных кандидатов я поговорил с Риши Сунаком, который, на мой взгляд, имеет навыки и опыт для руководства этой страной», — написал Шаппс в сообщении в Twitter.

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Напомним, ранее британский министр транспорта Грант Шаппс пообещал в случае избрания на пост главы британского правительства увеличить расходы Великобритании на оборону с 2% до 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Борис Джонсон заявил о своём уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы британского правительства.

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12 июля должно состояться выдвижение кандидатов, из которых будет выбран лидер правящей в королевстве Консервативной партии. Этот человек и станет главой британского правительства. Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.

На пост премьер-министра Великобритании претендуют уже более десяти кандидатов, в том числе глава МИД Великобритании Лиз Трасс, бывший министр иностранных дел Соединённого Королевства Джереми Хант, глава минфина Надим Захави, член Палаты общин парламента Великобритании, британец пакистанского происхождения Рехман Чишти.

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