Джакарта, 12 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3361 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 12 июля в Индонезии выявили 6 116 347 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 1780 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 937 625 человек.

В период с 11 по 12 июля от COVID-19 умерли восемь человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 806 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии начнут с 17 июля 2022 года требовать бустерную дозу вакцины для поездок на всех видах транспорта.