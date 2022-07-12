Майкоп, 12 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Адыгее в результате обрушившихся на регион ливней с градом и шквалистым ветром повреждены 117 домов, подтоплены еще 29 частных домовладений, нарушена работа четырех школ, без света остались около 9 тыс. человек. Таковы данные об ущербе, нанесенном стихией 10 июля.

65.mchs.gov.ru Ливень

«В результате стихии по заявкам населения Майкопа и Майкопского района 29 частных домов оказались подтопленными, повреждены кровли на 117 частных домах, а также на четырех майкопских школах», — приводит ТАСС информацию комитета по делам ГО и ЧС Адыгеи.

За прошедшие с момента прохождения атмосферного фронта сутки в Майкопе и Майкопском районе была частично восстановлена подача электроэнергии, проведены работы по расчистке 100 ливневых решеток, спилены деревья по 58 адресам.

Без света остаются еще 1140 человек, в том числе 200 детей. В их домах свет появится к концу дня 12 июля. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он поручил также предусмотреть ремонт ливневой канализации при проектировании реконструкции дороги по улице Хакурате, в низменной части микрорайона возле Кужорского переезда.