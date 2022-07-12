Песков ответил на вопрос о региональных добровольческих отрядах
Москва, 12 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с региональными добровольческими отрядами речь идет исключительно об инициативе самих людей.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе формируется добровольческий батальон «Тигр» для участия в спецоперации на Украине.
«Насколько я понимаю, речь идет исключительно о добровольческой инициативе, которая, конечно, заслуживает самую высокую оценку. Единственное, все же хочется надеяться, не знаю деталей, что сам губернатор все же останется руководить регионом», — сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле относятся «с уважением и очень положительно» к данной инициативе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье формируется батальон добровольцев «Тигр» на базе 155-й бригады морской пехоты для участия в спецоперации в защиту Донбасса.
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