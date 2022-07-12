Москва, 12 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с региональными добровольческими отрядами речь идет исключительно об инициативе самих людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе формируется добровольческий батальон «Тигр» для участия в спецоперации на Украине.

«Насколько я понимаю, речь идет исключительно о добровольческой инициативе, которая, конечно, заслуживает самую высокую оценку. Единственное, все же хочется надеяться, не знаю деталей, что сам губернатор все же останется руководить регионом», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле относятся «с уважением и очень положительно» к данной инициативе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье формируется батальон добровольцев «Тигр» на базе 155-й бригады морской пехоты для участия в спецоперации в защиту Донбасса.

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