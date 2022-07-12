Тюмень, 12 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Тюмени построят межвузовский кампус мирового уровня. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своём телеграм-канале.

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«Приняли важное для развития региона решение. Построим в Тюмени Межвузовский кампус мирового уровня. Это будет и комфортное жильё для студентов, и открытая часть общественного пространства для всех жителей и гостей города. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с компанией «Системные концессии», она станет стратегическим партнёром в проработке проекта», — пояснил Моор.

И предложил землякам вместе подумать о содержательной части будущего кампуса. Там могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, отметил глава региона.

«Давайте вместе подумаем, что там должно быть. Приглашаю к обсуждению жителей Тюменской области, Югры и Ямала. Заходите на сайт тюменскийкампус. рф и оставляйте свои предложения», — предлагает тюменский губернатор.

Александр Моор добавил, что в шести вузах Тюменской области обучаются более 47 тыс. студентов.