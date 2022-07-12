Казань, 12 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба тренируется вместе с казанским «Рубином». Об этом 12 июля сообщила пресс-служба казанской команды.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

В Telegram-канале клуба опубликовано видео, на Дзюба проводит тренировку вместе с командой.

При этом в «Рубине» отметили, что речи о подписании соглашения с 33-летним форвардом не идёт.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. По окончании сезона 2021/22 у него истёк срок контракта с санкт-петербургским клубом. По итогам сезона 2021/22 «Рубин» вылетел в Первую лигу.