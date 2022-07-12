Анкара, , 14:30 — REGNUM В среду, 13 июля, в Стамбуле состоится встреча по вопросу связанного с зерном вопроса военных делегаций России. Турции и Украины, а также делегации ООН. Об этом 12 июля рассказал журналистам турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Хулуси Акар Dvidshub.net

«Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра», — сказал он.

Как сообщало, 8 июля министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подчеркнула значимость продовольственной и энергетической безопасности во всем мире. По ее словам, в этом контексте Россия якобы может рассматриваться как «угроза».

Отметим, страны Запада неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, обвиняя Россию в якобы противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, что неоднократно было опровергнуто Москвой. В то же время, препятствия для вывоза зерна с Украины были созданы киевским режимом, заминировавшим украинские порты и т.д.