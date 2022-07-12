В Тамбовской области за сутки выявлены восемь ковид-пациентов
Тамбов, 12 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Тамбовской области 12 июля выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 575 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 114 тыс. 559 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки.
За весь период скончались 2442 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.