Красноярск, 12 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В России заработал первый национальный туристический маршрут по югу Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, существует договорённость с Хакасией, Тувой и Красноярским краем о развитии круглогодичного туристического направления на юге Сибири.

«Здесь яркая самобытная этника, уникальные артефакты древних культур, невероятное природное разнообразие. В ближайшие пару лет турпоток в эти регионы можно увеличить в два раза», — отметила Догузова.

Для большей доступности этих мест для туристов ведомство намерено заниматься развитием современных отелей разного формата, инфраструктуры для активного отдыха на природе, созданием и обустройством маршрутов. Также предполагается поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в индустрии туризма.

Первые туристы отправились по новому национальному маршруту «Сибирские каникулы» в начале июля 2022 года. Он спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Красноярского края, Тувы и Хакасии.

Напомним, Догузова в ходе поездки по Югу Сибири посетила Туву, Красноярский край и Хакасию. Регионы совместно с Ростуризмом договорились развивать юг Сибири как единое туристическое направление федерального значения. На Саяно-Шушенской ГЭС было подписано соответствующее соглашение.

В ходе поездки в Туву Зарина Догузова встретилась с главой республики Владиславом Ховалыгом. Она призвала регион активнее участвовать в федеральных мерах поддержки национального проекта по туризму. Туве необходимы современные гостиницы, для этого регион должен активизировать взаимодействие с инвесторами и предпринимателями и подать свои заявки на льготные кредиты и гранты. Руководитель Ростуризма попросила главу Тувы разработать концепцию туристического центра Кызыла и подать заявку на его поддержку.

Что касается маршрута «Сибирские каникулы», на территории Тувы в него входят центр Кызыла с благоустроенной набережной, скульптурный комплекс «Центр Азии» с работами Даши Намдакова, Национальный музей региона с уникальной коллекцией золота скифов, этнокультурный комплекс «Алдын Булак» и ряд других мест.

Во второй день визита Догузова посетила природных парк «Ергаки» в Красноярском крае. Одна из эко-троп парка включена в национальный маршрут «Сибирские каникулы».

Затем руководитель Ростуризма посетила Саяно-Шушенскую ГЭС. Она также входит в национальный маршрут «Сибирские каникулы».

В Хакасии Догузова осмотрела круглогодичный эко-курорт «Гладенькая». Его планируют активно развивать. Инвестор намерен в ближайшие годы увеличить номерной фонд почти в два раза, в том числе за счёт участия в программе Ростуризма по льготному кредитованию.

На встрече с региональным турбизнесом Догузову познакомили с концепцией развития туристического кластера «Приисковое» в Хакасии. Ей также показали проекты по обустройству туристической среды, которые могут принять участие в грантовых конкурсах Ростуризма.

Зарина Догузова осмотрела и другие этнокультурные достопримечательности республики, в том числе Салбыкский курган, участок «Оглахты» Хакасского биосферного заповедника. Она подчеркнула, что при развитии туризма на юге Сибири особый акцент будет сделан на устойчивый туризм. В таком случае туристы будут помогать развивать территорию, не вредя окружающей среде.

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